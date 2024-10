Homem que matou esposa em frente as filhas é preso no Norte Pioneiro

Na tarde de terça-feira (8), um homem de 38 anos foi preso em Cambará, acusado de feminicídio. A prisão preventiva foi realizada pela Delegacia da Mulher de Foz do Iguaçu, com o apoio da Delegacia de Polícia de Cambará e da DENARC. O acusado é suspeito de ter assassinado sua companheira com uma facada na última quinta-feira, 3 de outubro, na presença de suas filhas menores de idade.

Continua após a publicidade

Na ocasião do crime, devido à vedação eleitoral, o homem não pôde ser preso em flagrante. No entanto, as investigações foram iniciadas imediatamente pela Polícia Civil, que obteve posteriormente uma ordem judicial para a prisão do autor.

Continua após a publicidade

A delegada Giovanna Antonucci Brito Oliveira, da Delegacia da Mulher de Foz do Iguaçu, ressaltou a importância da atuação contínua da delegacia para garantir que crimes de violência contra a mulher não fiquem impunes. Ela expressou gratidão pela colaboração das equipes envolvidas na operação, que foram essenciais para a captura rápida do acusado.

A delegada Renata Cintra, responsável pela equipe que efetivou a prisão, elogiou a eficiência dos agentes Boaventura, Fernando e Zanibaldo durante a operação. Segundo ela, o acusado foi encontrado durante um churrasco, em uma situação de despreparo, o que evidencia a determinação das autoridades em combater a violência contra as mulheres.

A prisão do homem representa um passo significativo na luta contra a violência de gênero na região. A Polícia Civil continua comprometida em investigar e responsabilizar os autores de crimes dessa natureza, garantindo a proteção e a segurança das vítimas. A ocorrência reflete a importância do trabalho conjunto entre as diferentes delegacias e órgãos de segurança para o enfrentamento da violência doméstica.