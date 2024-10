Mulher alcoolizada atinge marido com machadinha

Um homem ficou ferido após sua esposa lhe agredir com uma faca do tipo “machadinha”. O crime foi registrado no início da noite da quarta-feira (09) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h30 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica após um homem dar entrada no Pronto Socorro do município. Diante do chamado, os policiais foram a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, o homem de 44 anos relatou aos policiais que chegou em casa e encontrou a esposa alcoolizada, momento em que os dois começaram a discutir e a mulher pegou uma faca do tipo machadinha e deu um golpe em seu ombro causando um corte. Em seguida, a suspeita fugiu do local e ele foi procurar atendimento médico.

Frente aos fatos, como homem não quis representar contra a esposa, ele foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.