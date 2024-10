Acidente mata dois policiais militares no Paraná

Na manhã desta quinta-feira, 10 de outubro, um grave acidente ocorreu no km 438 da rodovia BR-376, na região de Tibagi, Paraná. Cinco policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estavam em uma caminhonete L-200 Triton particular, a caminho de assumir o plantão, quando o veículo saiu da pista e capotou.

Continua após a publicidade

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro. No incidente, três dos policiais sofreram apenas ferimentos leves. No entanto, dois policiais foram gravemente feridos e não resistiram, vindo a falecer no local.

Continua após a publicidade

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar estiveram presentes para realizar os procedimentos de praxe no local do acidente. A Polícia Civil de Tibagi, a Polícia Científica e uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) de Telêmaco Borba também foram acionadas para auxiliar nas investigações e na remoção dos corpos.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.