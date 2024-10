Itaipu promove palestra sobre saúde do homem com o Dr. Drauzio Varella

No dia 13 de novembro, às 19h, o médico mais famoso do Brasil, Dr. Drauzio Varella, estará no Grand Carimã Resort (Av. Das Cataratas, 4790) para uma palestra totalmente gratuita promovida pela Itaipu Binacional. O tema será “Saúde Integral do Homem”. Para participar, basta se inscrever em https://forms.office.com/r/h2Rw9UTVLS. Mas, atenção: as vagas são limitadas.

A palestra faz parte da programação especial que Itaipu preparou para marcar o Outubro Rosa, campanha mundial realizada anualmente no mês de outubro, que busca a conscientização das mulheres sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, e o Novembro Azul, movimento internacional de conscientização sobre o câncer de próstata e da saúde masculina. A campanha visa alertar os homens também da importância do diagnóstico precoce e de hábitos saudáveis como forma de prevenir a doença.

A integração das duas datas na programação especial é uma iniciativa da do Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão da Itaipu. Incentivar o cuidado à saúde é uma premissa da usina de Itaipu.

Quem é

Drauzio Varella é médico cancerologista, formado pela USP. Deu aulas em várias faculdades do Brasil e em instituições do exterior, como o Memorial Hospital de Nova York, a Cleveland Clinic (EUA), o Instituto Karolinska de Estocolmo, a Universidade de Hiroshima e o National Cancer Institute de Tóquio. Foi um dos pioneiros no tratamento da AIDS, especialmente do sarcoma de Kaposi, no Brasil. Atualmente, dirige no rio Negro um projeto de bioprospecção de plantas brasileiras com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumorais malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. Idealizou e dirige o site www.drauziovarella.com.br, que prioriza a divulgação de informações e orientações médicas ao público leigo em linguagem simples e objetiva.

Essa ação está relacionada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3 – Saúde e Bem-Estar.