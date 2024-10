Itaipu arrecada mais de mil livros para bibliotecas do Rio Grande do Sul

Um total de 1.096 livros foi arrecadado na Itaipu para a campanha de recomposição do acervo das bibliotecas do Rio Grande do Sul, destruídas pelas enchentes de maio. Esse número representa um terço da quantidade de livros arrecadados na sede em Foz do Iguaçu do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, que somou 3 mil unidades. A Itaipu Binacional é parceira do Sistema na iniciativa.

Foram coletadas, entre os empregados(as), mais de 20 grandes caixas de livros dos mais diversos temas, especialmente infanto-juvenis. O resultado foi divulgado pela área de Responsabilidade Social de Itaipu, por meio do programa Força Voluntária, responsável pela ação na empresa. A campanha teve como objetivo minimizar os impactos da tragédia que devastou o Estado gaúcho em maio deste ano, destruindo bibliotecas e livros e prejudicando o acesso da população local a recursos educacionais e culturais essenciais.

Na Itaipu foram montados mais de 20 pontos de arrecadação, com mais de 30 voluntários(as) trabalhando como pontos focais da campanha, por meio do programa Força Voluntária. Paralelamente, a população como um todo contribuiu diretamente com doações entregues nas unidades do Sesc e Senac em todo o Paraná.

"Parabenizamos os voluntários e voluntárias da Itaipu por, mais uma vez, darem um show de solidariedade e mobilização. Os números mostram quanto a nossa participação foi expressiva para a arrecadação de Foz do Iguaçu", agradeceu o superintendente de Responsabilidade Social, Eduardo Scireia.

Os livros serão triados e destinados às instituições educacionais mais afetadas no Rio Grande do Sul. Os livros doados, novos ou em bom estado de conservação, são de diversos gêneros, incluindo literatura adulta, literatura infanto-juvenil, histórias em quadrinhos, teoria literária, artes visuais, cultura, filosofia, cinema, teatro e biografias.

De acordo com a Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, cerca de 138 bibliotecas foram danificadas pelas enchentes e 100 mil livros, aproximadamente, ficaram destruídos.

Essa ação está vinculada a vários Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como os de números 4 (Educação de Qualidade), 11 (redução das Desigualdades), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 16 (paz, Justiça e Instituições Eficazes) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação).