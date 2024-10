Idosa morre esmagada por caminhão enquanto esperava neta sair da creche

Uma mulher morreu ao ser atropelada por um caminhão e ficar esmagada contra uma árvore. A tragédia aconteceu na terça-feira (01) no município de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados para prestar socorro a uma ocorrência onde uma mulher havia sido atropelada por um caminhão. Diante do chamado, os bombeiros se dirigiram até a Rua José Brito, no bairro Roça Grande, para averiguar a situação.

No local, foi constatado que um caminhão carregado com gás desgovernado havia atropelado a mulher e prensado seu corpo contra uma árvore. Infelizmente, a mulher de 73 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo testemunhas, ela estava em frente ao Cmei esperando para pegar sua neta.

Segundo relatos do motorista, ele havia parado o veículo para fazer uma entrega na creche, mas quando desceu da cabine e pegou um botijão de gás, o caminhão saiu desgovernado. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool. O homem permaneceu no local do acidente.

As equipes da Polícia Militar também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.