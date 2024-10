Mais uma idosa cai no “Golpe do advogado” e perde quase R$ 5 mil

Mais uma idosa foi vítima do “Golpe do Advogado” na região do Norte Pioneiro e teve um prejuízo de quase R$ 5 mil. O crime foi comunicado a polícia na tarde da última sexta-feira (27) no município de Congonhinhas.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h00 uma mulher de 72 anos compareceu ao Pelotão da PM e passou a relatar que recebeu uma mensagem no Whatsapp de uma pessoa se passando por secretária de um advogado que a vítima é cliente.

Informando que se tratava do número novo do advogado, os criminosos se passando pela secretária do advogado falaram para idosa que precisavam de uma quantia em dinheiro para dar andamento em um processo. Com isso, a mulher acabou enviando R$ 4.998,50 via PIX. Após realizar a transferência, descobriu que havia sido vítima de um golpe e pediu ao banco que bloqueasse suas contas e, em seguida, foi registrar o boletim de ocorrência.

Frente aos fatos, a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.