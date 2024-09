Adolescente agride a própria mãe com vassourada na cabeça

Uma mulher levou um golpe de cabo de vassoura na cabeça desferido pelo próprio filho. A ocorrência foi registrada na tarde do sábado (28) em Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h30 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma mulher de 42 anos passou a relatar que seu filho, um adolescente de 14 anos, havia lhe agredido com um cabo de vassoura dando golpes em sua cabeça e ombro. Segundo a vítima, o filho agressor estava brigando com seu irmão e, após ela defender um dos filhos, o menor lhe agrediu com o cabo de vassoura.

Diante da situação, a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis a situação, mas preferiu não representar contra o filho. Já o menor foi orientado pelos policiais sobre as consequências de seus atos.