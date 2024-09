PM encerra inquérito sobre policial que agrediu jovem no Norte Pioneiro

A Polícia Militar do Paraná concluiu o inquérito envolvendo um policial militar que agrediu com violência uma jovem no município de Itambaracá no dia 24 de agosto deste ano. As cenas onde a vítima é agredida com socos, chutes e arrastada pelo cabelo viralisaram nas redes sociais tornando o caso de grande repercussão.

Após apurar o caso, a PM concluiu que o policial militar Jader Camilo cometeu uma “Transgressão disciplinar”. O inquérito aponta que o resultado das lesões resultantes na vítima foi de responsabilidade do policial e que há provas robustas do crime. Já as imagens registradas pelo celular de uma das testemunhas irão ser submetidas a uma perícia para avaliar se não houve cortes ou edição nas imagens.

Já a defesa do policial disse não ter sido intimada sobre a homologação do inquérito policial. Em seu depoimento, o policial preferiu ficar em silêncio.

Durante o inquérito policial, também foram ouvidas a vítima das agressões e pessoas que testemunharam a selvageria praticada pelo policial.

Já a secretária de Segurança Pública do Paraná informou que o inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público para análise da Justiça no âmbito criminal. Além disso, a secretaria informou que também será realizado um processo administrativo disciplinar para avaliar a capacidade dos envolvidos continuarem ou não na corporação.

Além disso, foi informado que o policial passa por acompanhamento psicológico, enquanto a vítima disse que não vai conseguir esquecer a violência que sofreu pelo resto de sua vida.

Ainda segundo as informações, o policial foi remanejado para outras funções e já responde a outros processos envolvendo agressão.