Mulher apanha do marido após falar para ele levantar e ir procurar emprego

Uma mulher ficou ferida ao ser agredida pelo marido após pedir para que o homem fosse procurar um emprego. A ocorrência foi registrada na terça-feira (24) no município de Cambira, região Norte do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde uma mulher havia sido agredida pelo marido. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta relatou que as agressões praticadas pelo marido são constantes e acontecem até mesmo na frente da filha do casal, uma bebê de dois anos de idade. Nesta data, a vítima disse que falou para o marido que já era meio dia e ele continuava deitado sem procurar emprego, motivo que foi suficiente para motivar mais uma sessão de espancamento com chutas e socos que deixaram ferimentos pelo corpo da mulher.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência do caso e a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso, uma vez que o homem fugiu do local antes da chegada da PM.