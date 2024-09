Vídeo de homem colocando fogo no próprio corpo não foi gravado no Norte Pioneiro

Um vídeo onde um homem ateia fogo no próprio corpo viralisou nas redes sociais de internautas do Norte Pioneiro na tarde desta terça-feira (24). As imagens foram compartilhadas como se o caso tivesse ocorrido em São José da Boa Vista. Será mesmo? A Folha apurou a verdade.

Nas imagens, é possível ver um homem em uma residência portando uma garrafa pet com um líquido inflamável aparentemente ameaçando atear fogo na residência. Nesse momento, uma mulher pega uma faca, vai em direção ao homem e diz “Vai, quero ver você tacar fogo”. Em seguida, o homem joga o líquido em seu corpo, coloca fogo e sai andando pela casa.

O vídeo tem rodado a internet com diferentes atribuições de onde o caso aconteceu. Nesta semana, algumas pessoas compartilharam as imagens dizendo que a situação ocorreu no município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. Porém, trata-se de uma Fake News.

Na verdade, conforme apurado pela reportagem do Balanço Geral, da RicTv, o caso aconteceu na cidade de Altônia, interior do Paraná. Até o momento, o que se sabe é que a situação teria ocorrido no mês de agosto, não sendo divulgadas maiores informações sobre o que aconteceu com o homem.