Filho é preso depois de agredir e tentar estuprar a própria mãe

Um homem foi preso na última sexta-feira (20) suspeito de agredir e tentar estuprar a própria mãe. O crime foi registrado no município de Iguapé, litoral de São Paulo.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência e tentativa de estupro registrada no bairro Rocio. Diante do chamado, a equipe foi ao local para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com um homem de 28 anos sendo contido por populares. Em contato com testemunhas, estas relataram que ouviram gritos de socorro da mulher e ligaram para PM. Ainda segundo as informações, o suspeito tentou estuprar a própria mãe, além de agredir e causar fraturas na mulher.

Frente aos fatos, o homem que estava sob efeito de entorpecentes foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil, enquanto a mulher foi levada para receber atendimento médico.