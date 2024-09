Criança conta que era estuprada pelo padrasto com consentimento da própria mãe

Uma situação de abuso sexual contra uma criança revoltou moradores do município de Telêmaco Borba. Além do fato da menor ter sido abusada pelo padrasto, a menina contou a polícia que sua mãe sabia de tudo, mas escondia o fato para proteger o homem.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o fato foi denunciado pela menina de 12 anos no último domingo (22). Segundo a denúncia, um indivíduo estaria abusando de sua enteada entre as 13h00 e 19h00. Após o fim dos abusos, a menor conseguiu pedir ajuda.

De acordo com os relatos da menina, o homem convive com sua mãe há aproximadamente dez anos, sendo que os abusos começaram quando a menor tinha apenas cinco anos de idade. Ela ainda contou que só não foi abusada quando o suspeito foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável, roubo e homicídio, mas quando saiu da cadeia voltou a abusar da menina.

A menina ainda contou a polícia que sua mãe sabia que ela era abusada, mas escondia o fato de todos para proteger o agressor.

Quando os policiais foram até a residência, o suspeito fugiu assim que percebeu a presença da viatura e entrou em uma residência. Durante as buscas, ele foi encontrado escondido dentro de um sofá e acabou preso.

O caso segue sendo investigado.