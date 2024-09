Mulher leva tiro ao atacar policiais com facão durante ordem de despejo

Uma ordem de despejo terminou com uma mulher baleada na manhã da terça-feira (24). A situação foi registrada em Curitiba.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a situação aconteceu durante o cumprimento de uma ordem de despejo em uma residência situada ao bairro Sítio Cercado.

O proprietário do imóvel entrou na Justiça solicitando a ordem de despejo e, com isso, oficiais de Justiça foram até a residência para cumprir a ordem. Porém, quando os oficiais chegaram na residência, a mulher começou a realizar ameaças utilizando um facão.

Com isso, a equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio a situação e, ao chegaram no local, a mulher continuou resistindo em deixar a residência dizendo que atacaria quem entrasse na casa com um facão. Diante da recusa, os policiais tentaram negociar com a mulher, mas sem sucesso. Quando a equipe entrou na residência para retirar a mulher, ela partiu para cima dos policiais que reagiram e realizaram um disparo que acertou o peito da mulher.

Na sequência, a mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital em estado grave.

O caso está sendo investigado.