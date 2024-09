Mãe decapita filho e é encontrada com cabeça da criança no colo

Uma mulher foi parar no hospital após matar e decapitar o filho de apenas seis anos de idade. O crime aconteceu na última sexta-feira (20) em João Pessoa e a mulher foi baleada quando tentou atacar os policiais. Crime foi tão perturbador que agentes tiveram que passar por atendimento psicológico.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a ocorrência que aconteceu em um apartamento após vizinhos escutarem gritos da criança. Quando chegaram ao local, a equipe encontrou a mulher sentada com a cabeça da criança no colo. A mulher ainda tentou atacar a equipe, mas acabou sendo baleada. Ela foi socorrida e levada ao hospital em estado grave.

Segundo informações extraoficiais, testemunhas relataram que a criança implorou pela vida pedindo socorro dizendo que amava a mãe e não queria morrer. Ainda segundo os relatos, vídeos de rituais satânicos teriam sido encontrados no apartamento. As informações não foram confirmadas pela polícia.

Ainda de acordo com as informações da PM, os três policiais que atenderam a ocorrência foram submetidos a acompanhamento psicológico devido a crueldade do crime. Os três agentes foram afastados preventivamente.

O corpo do menino identificado como Miguel Ryan Mendes Alves foi sepultado no sábado (21) em Pedras de Fogo, cidade vizinha a João Pessoa.