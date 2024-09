Polícia Militar do Paraná prende homem apontado como líder de facção criminosa no Paraguai

Um homem suspeito de liderar uma facção criminosa no Paraguai foi preso no último domingo (22) em Cascavel pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Ele era foragido internacional com mandados de prisão em aberto no Brasil e no Paraguai pelos crimes de homicídio, sequestro, associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

A identidade do homem, que é paraguaio e tem 39 anos, foi confirmada após uma série de verificações com diferentes órgãos de segurança. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal, onde está à disposição da Justiça para os encaminhamentos cabíveis.

A prisão aconteceu após os policiais militares suspeitarem de um carro Land Rover que trafegava pela Rua Flamboyant, em Cascavel, no final da tarde de domingo. Os agentes abordaram o carro e pediram que os dois ocupantes do veículo se identificassem. Após diligências, a Polícia Militar descobriu que o homem, que estava no banco de passageiro do veículo, usava documentos de identificação falsos.

"Os policiais suspeitaram dessa identificação e da forma como ele se portou durante a entrevista. Os policiais buscaram informações com outras instituições e identificaram que ele era outra pessoa, que já tinha sido presa em 2021 em uma grande operação da Secretaria Nacional Antidrogas e que tinha uma série de mandados em aberto contra ele", afirmou o subcomandante do BPFron, major Éldison Martins do Prado.

Pela Justiça do Paraguai, o homem era procurado pelos crimes de homicídio, com três mandados em aberto, e de sequestro, com outros dois mandados. No Brasil, ele era procurado pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Além disso, ele é apontado como líder paraguaio de uma das maiores facções criminosas brasileiras.

"É muito importante a ação da Polícia Militar, após um trabalho minucioso, de deter e neutralizar um indivíduo com um histórico deste, com o envolvimento que ele tem com a criminalidade e com vários mandados de prisão em aberto", disse o subcomandante do batalhão.

A ação dos policiais que atuam na fronteira reforça o trabalho que as forças de segurança do Paraná estão desempenhando no combate ao tráfico de drogas e a criminalidade. De janeiro a julho de 2024, por exemplo, o Estado registrou um aumento de 44,5% nas apreensões de drogas, com 138,3 toneladas apreendidas.

"As forças de segurança estão combativas nas fronteiras. A prisão ajudará em outras investigações em andamento e para a segurança pública de toda região fronteiriça", afirmou o major.