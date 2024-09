Homem é executado com tiros, machadadas e tijoladas

Um homem foi vítima de um crime bárbaro ao ser morto de forma violenta. A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (20) em Castro. O suspeito foi preso.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de tentativa de homicídio registrada na Rua Octávio Bannac, no bairro Jardim das Nações. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, os policiais se depararam com um jovem de 25 anos com vários ferimentos pelo corpo, sendo constatado que ele havia sido alvejado com tiros no tórax e abdômen, além de levar golpes de machado e tijoladas. Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento a vítima que chegou a ser levada a uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu e veio a óbito.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima foi até o local para cobrar uma dívida, porém, o autor do crime seria envolvido com o tráfico de drogas e a vítima foi recebida a tiros.

O suspeito de cometer o crime, um homem de 26 anos, foi preso próximo ao local do crime. Com ele, os policiais encontraram uma pistola 380 e mais de 100 pedras de crack.