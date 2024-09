PM deflagra operação contra o crime organizado no Norte Pioneiro

Na manhã desta quinta-feira, foi deflagrada a fase 2 da Operação BLV, resultado de uma parceria entre o Ministério Público do Paraná e a Agência Local de Inteligência do 18º Batalhão da Polícia Militar. A operação cumpriu cinco mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão na cidade de Bandeirantes.

Os alvos da operação são suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa e responderão por crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Para a realização da operação, foram mobilizados 64 policiais militares de diversas especialidades, incluindo equipes da ROTAM, CHOQUE, Rádio Patrulha, Serviço Reservado, além de uma aeronave do BPMOA e equipes do Canil do BRPv e CHOQUE.

A ação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Militar do Paraná no combate à criminalidade organizada. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp da Polícia Militar: (43) 99957-8935.