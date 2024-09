Esposa corta pênis do marido após ele “Broxar” na hora da relação

Uma mulher de 48 anos foi presa após cortar o pênis do marido com uma faca de cozinha. O caso aconteceu no município de Cacoal, no estado de Rondonia. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

De acordo com as informações divulgadas pelo portal de notícias G1, a mulher teria atacado o marido com uma faca de cozinha após ele não conseguir ter uma ereção durante a relação sexual. Além disso, após atingir a vítima, ela também teria perseguido o homem pela rua e chegou a invadir residências.

A equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento a ocorrência e a suspeita acabou presa. Em depoimento, ela disse que passou o dia todo bebendo com o marido e, quando foram ter uma relação sexual, o homem não conseguiu ter uma ereção. Com isso, ela ficou irritada, pegou uma faca de cozinha e cortou o pênis do homem.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros ao homem que foi levado ao hospital para receber atendimento médico. Conforme nota do hospital, a vítima não teve o órgão amputado, mas a situação dos ferimentos foi delicada. O paciente recebeu alta médica após o atendimento.

Já a mulher permanece presa à disposição da Justiça.