Itaipu reforça sustentabilidade com transformador isolado a óleo vegetal

A Itaipu Binacional finalizou recentemente a instalação de seu primeiro transformador de potência isolado com óleo vegetal, tecnologia pensada para minimizar os impactos no meio ambiente. Com 10 MVA de potência, o equipamento será conectado ao sistema de 66 kV da Subestação da Margem Direita (SEMD) e foi projetado principalmente para suprir a alimentação da área onde serão construídos os novos Almoxarifados e o Centro de Integração de Sistemas e Capacitação (CINTESC) do Plano de Atualização Tecnológica da usina (PAT).

Continua após a publicidade

A especificação do equipamento foi resultado de um amplo processo de estudo e prospecção tecnológica realizado pela Diretoria Técnica da Itaipu, no qual foram analisados aspectos técnicos e ambientais. Atualmente, os transformadores de potência instalados na SEMD e na Usina são isolados com óleo mineral.

Continua após a publicidade

O óleo mineral isolante, derivado do petróleo, tem sido o padrão na indústria elétrica devido ao seu alto desempenho na transferência de calor e à sua estabilidade térmica. No entanto, uma de suas principais desvantagens é o seu baixo ponto de inflamação, o que o torna mais propenso a incêndios em caso de superaquecimento. Além disso, sua origem fóssil e sua dificuldade em se biodegradar o transformam em um produto que requer cuidados especiais, especialmente em caso de vazamentos ou na etapa de descarte.

Em contraste, o óleo vegetal isolante oferece benefícios significativos. Com um ponto de inflamação mais elevado, ele melhora a segurança nas operações dos transformadores, reduzindo o risco de incêndios. Além disso, sua natureza biodegradável e renovável o torna uma opção mais amigável ao meio ambiente. Isso faz com que o óleo vegetal seja não apenas uma alternativa viável do ponto de vista técnico, mas também uma escolha estratégica para empresas que buscam reduzir sua pegada ecológica e avançar em direção a um futuro mais sustentável.

Segundo o engenheiro Rodrigo Chaparro, gerente da Divisão de Engenharia Eletromecânica, área responsável pela especificação técnica do equipamento, “este é o primeiro transformador da Itaipu para o nível de tensão de 66kV com este tipo de isolamento, mas não será o último, pois os transformadores auxiliares da usina e os transformadores reguladores dos serviços auxiliares de 50 Hz e 60 Hz também serão substituídos, dentro da Atualização Tecnológica, por transformadores de potência com óleo vegetal isolante”.

Com a instalação deste primeiro transformador, a Itaipu reafirma seu compromisso com a qualidade técnica e com a conservação do meio ambiente. Este é um marco importante, que coloca a Itaipu na vanguarda do mercado e demonstra que é possível avançar na atualização tecnológica equilibrando os aspectos econômicos, técnicos e ambientais.