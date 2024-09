Caoa Tiggo tomba após colisão com Fiat Uno, dois ficam feridos

Um acidente de trânsito registrado na manhã da quarta-feira (17) deixou duas pessoas feridas no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela Rádio Timburi FM, o acidente aconteceu por volta das 09h30 na esquina da Avenida Azarias Vieira Rezende com a Frei Rafael Proner e envolveu um automóvel Tiggo 7 e um Fiat Uno.

Ainda de acordo com as informações, no Uno estavam quatro pessoas que são do estado de Minas Gerais, enquanto no Tiggo estava apenas a condutora. Com a colisão, o Tiggo acabou tombando.

Com o impacto, uma pessoa que estava no Uno e a condutora do Tiggo tiveram ferimentos leves. Elas foram socorridas e encaminhadas para avaliação médica.

As equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estiveram no local prestando atendimento a Ocorrência.