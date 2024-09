Embaixador da Ucrânia visita a Itaipu

Andrii Melnyk, embaixador da Ucrânia no Brasil EM Foz do Iguaçu. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

O embaixador da Ucrânia no Brasil, Andrii Melnyk, que está em Foz do Iguaçu (PR) para uma série de agendas, esteve na Itaipu nesta segunda-feira (16) para uma visita de cortesia. Ele foi recebido no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) e fez uma visita panorâmica e pelo interior da Usina.

Continua após a publicidade

Foi a primeira vez que Melnyk esteve na Itaipu e se disse maravilhado. “É uma obra impressionante, que nos dá a ideia da genialidade humana: quando a humanidade se propõe a construir uma obra desta magnitude, é realmente possível”, disse. “É um exemplo para outros países. Especialmente para a Ucrânia, que tem a hidreletricidade como segunda maior fonte de energia, após a nuclear.”

Continua após a publicidade

Depois da visita, Melnyk reuniu-se com o diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando Delazari. “Foi um prazer receber o embaixador Melnyk para trocarmos experiências e compartilharmos conhecimentos, e aproveitamos para expressar nossa solidariedade à Ucrânia, pela guerra que está atravessando”, afirmou Delazari.

Embaixador plantou uma muda de jabuticaba, afirmando ser sua árvore brasileira preferida. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

O embaixador também plantou uma muda de jabuticaba (Plinia peruviana), que declarou ser sua árvore brasileira preferida. “Cada árvore representa a esperança. Estamos em guerra, mas a vida precisa continuar. Continuamos construindo, apesar das destruições”, disse o embaixador.