Homenagem da Assembleia aos 15 anos dos campi Realeza e Laranjeiras do Sul da UFFS

Diretor do campus de Realeza, Marcos Antonio Beal; prefeito de Laranjeiras do Sul, Berto Silva; vice-reitora da UFFS, Sandra Hopner Pierozon; presidente do Conselho Comunitário de Campus de Laranjeiras do Sul, Mirian Maria Kunrath; vice-prefeito de Realez

A Assembleia Legislativa do Paraná homenageou a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campi de Realeza e de Laranjeiras do Sul, pelos seus 15 anos de história no estado. Por proposição dos deputados estaduais Luciana Rafagnin (PT) e Professor Lemos (PT), uma sessão solene foi realizada na quinta-feira (12), nos dois municípios, onde foram entregues menções honrosas à reitoria da instituição, docentes, estudantes e servidores.

Continua após a publicidade

A UFFS foi criada em 2009 e nasceu da luta dos movimentos sociais, das organizações do movimento pró-universidade, lideranças da agricultura familiar e camponesa, prefeitos dos municípios, além do apoio determinante do governo federal.

Continua após a publicidade

A deputada Luciana Rafagnin participou do movimento social pró-universidade, que encampou a proposta nos três estados do Sul, e defendeu a instalação dos campi paranaenses. Ela foi uma das defensoras do campus de Realeza, que inicialmente não estava programado.

Para a deputada, é uma satisfação saber que, nesses 15 anos de história, a instituição vem cumprindo as metas traçadas pelos movimentos populares, quando se constata que 96% dos estudantes são oriundos de escolas públicas e a maioria é composta por jovens nascidos na região. “Essa conquista é fruto da organização dos movimentos para ter uma universidade que trabalhasse mais a realidade da nossa região. Foi tijolo por tijolo colocado por várias pessoas que buscaram esse sonho.”

O deputado Professor Lemos também destacou a importância de construir o campus de Laranjeiras do Sul dentro do assentamento 8 de Julho. “Cederam esse espaço para que a universidade fosse construída. O MST, ao lado de outros movimentos, lutou muito para que essa universidade fosse inclusiva, acolhendo alunos de escolas públicas, inclusive indígenas”, afirmou.”

A aluna Jocieli Fidêncio Ferreira, kaingang da Terra Indígena Rio das Cobras, foi uma das homenageadas e destacou a possibilidade de entrar numa universidade pública. “A UFFS abriu as portas para a gente, agradeço muito por estar aqui”, afirmou a estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo: Ciências Sociais e Humanas.

Atualmente, o campus de Laranjeiras do Sul possui 600 estudantes e oferece cursos em diversas áreas, como Licenciatura em Educação no Campo, Pedagogia, Ciências Sociais, Agronomia e Engenharias, além de Mestrados em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável e em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Em 15 anos, 772 estudantes já se formaram.

Em Realeza, estão matriculados 800 alunos na graduação e 66 na pós-graduação. O campus oferece 8 cursos de graduação, especialização em Direitos Humanos e Mestrado em Saúde, Bem-Estar e Produção Animal Sustentável na Fronteira Sul. São1028 alunos formados desde a criação do campus.

O reitor José Alfredo Braida destacou que, ao longo da história, a universidade passou de 33 para 54 cursos, oferecendo 19 cursos de pós-graduação e 2.203 vagas anuais para alunos de escolas públicas. “A universidade vem mudando a realidade de nossa gente, oferecemos duas refeições por dia a esses estudantes, que vêm em busca de um sonho. Temos alunos hoje trabalhando na Espanha, no Pará e também em nossa região”, afirmou.

O diretor do campus de Laranjeiras do Sul, Fabio Lazzarini, lembrou que, em 2009, pensar numa universidade pública do tamanho da UFFS era uma utopia. “E utopia é um sonho a ser construído que deu certo”. Ele anunciou que está em andamento o processo de instalação do inédito curso de Direito na UFFS.

Antes da sessão solene em Realeza, houve uma mesa-redonda sobre os primeiros 15 anos e as perspectivas futuras, para discutir o projeto de expansão do ensino superior na região Sudoeste.

Participaram da mesa os integrantes do movimento pró-universidade: o reitor da UFFS, João Alfredo Braida; o professor do IFPR – Campus Capanema, Jaci Poli; Célio Boneti; Cristiane Katzer, da Assesoar; o ex-deputado federal Assis Miguel do Couto; Elizandro Paulo Krajczyk, da Fetraf; e Luiz Pirin.

Presenças

Diretor do campus de Realeza, Marcos Antonio Beal; prefeito de Laranjeiras do Sul, Berto Silva; vice-reitora da UFFS, Sandra Hopner Pierozon; presidente do Conselho Comunitário de Campus de Laranjeiras do Sul, Mirian Maria Kunrath; vice-prefeito de Realeza, Moacyr Oldra, entre outras lideranças.