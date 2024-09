Itaipu leva pesquisas sobre piscicultura e meio ambiente ao International Fish Congress 2024

A Itaipu Binacional vai participar da 6ª edição do International Fish Congress & Fish Expo Brasil (IFC 2004), evento que reúne todos os elos da cadeia produtiva do pescado (indústria, mercado, aquicultores, pescadores, cadeia de suprimentos e investidores) para debater temas relacionados à área e difundir pesquisas e novas tecnologias. O encontro acontece de 24 a 26 de setembro no Recanto Cataratas Thermas & Resort, em Foz do Iguaçu (PR).

Além de ser patrocinadora, Itaipu participará com apresentação de resultados de pesquisas ambientais em temas como avaliação ambiental da produção de tilápia em sistemas de tanques-rede em tributário do reservatório de Itaipu; aperfeiçoamento de metodologia de ordenamento aquícola do reservatório de Itaipu; avaliação e monitoramento de efluentes da piscicultura e tecnologia de reuso de água na aquicultura – sistema fechados de cultivo.

Os trabalhos serão apresentados por pesquisadores de instituições parceiras da Itaipu e pelos técnicos Celso Carlos Buglione Neto e Rinaldo Antonio Ribeiro Filho, ambos da Divisão de Reservatório da binacional.

Além do congresso internacional, acontece em paralelo uma feira de negócios que reunirá empresas de diferentes portes brasileiras e multinacionais, todas voltadas ao setor do pescado.

A edição 2024 do IFC tem como foco proporcionar debates acerca de temas estratégicos como licenciamento ambiental, outorga de água, reuso da água em sistemas de produção, mercado do pescado, exploração do potencial aquícola, além da atuação de pequenos produtores na cadeia do pescado.

Confira a programação completa do evento em https://ifcbrasil.com.br/programacao. No site, também é possível fazer a inscrição para acompanhar as palestras.