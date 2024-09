Jovem que capotou carro em rodovia do Norte Pioneiro morre no hospital

Morreu na noite da última segunda-feira (09) o jovem Fábio Junior Brandão, mais conhecido como Myago. Ele foi vítima de um acidente de trânsito registrado no último domingo em uma rodovia no município de Cambará, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na rodovia da Liberdade que liga os municípios de Cambará a Salto Grande, no interior de São Paulo.

Continua após a publicidade

Ainda conforme as informações, Myago conduzia um VW Bora quando acabou perdendo o controle da direção e o veículo capotou. Ele e outras duas pessoas ficaram feridas, sendo que Myago em estado grave. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital da cidade de Londrina, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A morte do rapaz causou forte comoção entre amigos e familiares. Ele era conhecido por fazer parte de um time de futebol para amputados, visto que não tinha uma das pernas sendo, inclusive, campeão com a equipe do interior de São Paulo em diferentes campeonatos.