Jovem morre e três ficam feridos em confronto com a PM

A noite da última terça-feira (10) foi violenta no município de Curiúva, na região do Norte Pioneiro. Um jovem morreu e outras três pessoas ficaram feridas durante confronto com a equipe da Polícia Militar.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal Curiúva, as equipes policiais iriam cumprir um mandado de prisão em um endereço situado a Rua Herculano Ferreira Bueno, na Vila Esperança. O alvo do mandado era um jovem de 27 anos. Durante o cumprimento do mandado, houve um confronto armado onde o suspeito acabou sendo alvejado.

Equipes de socorro foram acionadas, mas o jovem não resistiu e veio a óbito. Outras três pessoas também ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital.

A equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa foi acionada para recolher o corpo do jovem que foi identificado como Islan Acasso da Paz, natural do município de Telêmaco Borba.

A situação deve ser investigada pela Polícia Civil.