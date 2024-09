Foz do Iguaçu entra no clima do G20, trazido pela Itaipu Binacional

Foz do Iguaçu vai receber encontros ministeriais do G20. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

Foz do Iguaçu (PR) está se preparando para receber encontros ministeriais do G20, grupo formado pelas principais economias do mundo, de 30 de setembro a 4 de outubro de 2024. Já há windbanners com a frase “Itaipu: Destino natural do G20 no Brasil” em parte do trajeto da Avenidas das Cataratas, no trecho entre o Hotel Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort até o trevo do Shopping Catuaí Palladium, passando pelo centro de convenções do Mabu Thermas Grand Resort.

Continua após a publicidade

Os dois hotéis vão sediar a reunião ministerial do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20 e as reuniões da Clean Energy Ministerial (CEM) e da Mission Innovation (MI). A Binacional é responsável por trazer o evento a Foz do Iguaçu, única cidade não-capital a receber uma programação ministerial do G20.

Continua após a publicidade

Outros materiais de divulgação estão sendo confeccionados para a ocasião, pela agência de publicidade contratada pela Itaipu Binacional. De acordo com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, é uma grande satisfação receber essas reuniões do G20 em Foz do Iguaçu, cidade-sede no lado brasileiro da Usina.

“Essa é uma maneira de os iguaçuenses e turistas já entrarem no clima do G20”, explica o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri. "É uma forma de a cidade se ambientar com o evento, que tem tudo a ver com Itaipu.”

O lema adotado pelo Brasil no G20, “Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”, se encaixa perfeitamente nas políticas da empresa. “Nossas ações na área ambiental, social e nas políticas de distribuição de renda são absolutamente casadas com esse projeto e com essa concepção”, reforçou Enio Verri.