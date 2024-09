Mulher é morta com tiro no rosto no Norte Pioneiro

Uma mulher foi encontrada morta com um tiro no rosto. A ocorrência foi registrada na tarde da sexta-feira (06) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro. Após o crime, as equipes policiais prenderam o principal suspeito além de desmantelar um esquema de tráfico de drogas na região.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 15h00 os policiais receberam a informação de que uma mulher havia sido morta com um tiro na região da Vila São Pedro. Diante do chamado, os agentes foram até a Rua Benedito Leite Negreiros para averiguar a situação.

No local, o corpo de uma mulher com ferimentos na cabeça foi encontrado próximo a linha férrea. Diante da situação, foi acionada a equipe do Corpo de Bombeiros que confirmou o óbito da vítima. Com isso, a cena do crime foi isolada sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML para dar sequência ao atendimento da ocorrência.

Em contato com testemunhas, os agentes foram informados que o suspeito havia fugido pela linha férrea em direção ao bairro Paraíso. Assim, as equipes realizaram diligências e conseguiram realizar a abordagem do suspeito que confessou a autoria do crime. Ele ainda contou a equipe que entregou a arma utilizada no crime a outro indivíduo.

Diante da situação, os policiais foram até a residência do segundo indivíduo onde, em busca na residência, foram encontradas porções de cocaína, crack e maconha, além de uma quantia em dinheiro.

Frente aos fatos, dois adultos e dois menores que estavam no local, assim como o autor do feminicídio, foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas e demais objetos apreendidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.