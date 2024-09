Segunda Semana de Arte Siqueirense promete agitar a cultura local com programação imperdível

Na próxima segunda-feira (16), a cidade de Siqueira Campos dará início à Segunda Semana de Arte Siqueirense, que promete movimentar a cultura local até o dia 21 de setembro. O evento traz uma programação rica e diversificada, com atrações como contações de histórias, apresentações teatrais e musicais, festivais de dança e palestras.

Continua após a publicidade

A programação começa na segunda-feira (16) às 09h00, com contação de histórias da professora Patrícia Ramos Cazaroto. Às 10h00, a Igreja O Brasil Para Cristo sediará o lançamento do livro "Livre Todos os Dias". À tarde, às 14h00, o escritor e professor Flávio Coutinho Rosa realiza outra contação de histórias, seguida por uma apresentação artística do Grupo de Artes da Igreja O Brasil Para Cristo, às 15h00.

Continua após a publicidade

À noite, a abertura oficial contará com o Grupo de Capoeira Caminhadô, além do 2º Encontro de Escritores e Escritoras do Norte do Paraná, por volta das 19h00. A Banda Municipal Siqueirense se apresentará às 19h00, seguida por uma palestra do editor Eduardo Lacerda. Para encerrar o dia, às 21h00, o Grupo de Teatro Neuri Camargo da Silva apresentará a peça “O Auto da Barca do Inferno”. Durante o dia, a Escola de Artes Marciais Históricas Grifo de Fogo realizará uma exposição de armaduras e equipamentos samurais.

Exposição da Grifo de Fogo na Primeira Semana da Arte Siqueirense. Foto: Divulgação

Na terça-feira (17), a programação inicia às 19h00 com o Coral Municipal Jurandy e Darci Rosa, seguido pelo Café Literário da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), às 19h30. A noite será finalizada com uma apresentação da Igreja O Brasil Para Cristo e shows de Gabriele Malaquias, o grupo Amigos de Santana e a Banda Poesis.

Na quarta-feira (18), a partir das 19h00, o Grupo Adoradores do Rei, da Igreja Só o Senhor é Deus, encenará a peça "Diga ao Povo que Marchem", seguida pelo Festival de Música, com artistas como Thiago Costa e a Orquestra de Viola Siqueirense.

Apresentação musical realizada na Primeira Semana da Arte Siqueirense. Foto: Divulgação

Na quinta-feira (19), a Escola de Circo Siqueirense se apresentará às 19h00, seguida pela peça "O Quarto de Despejo", do Grupo Vagalume, às 19h30, e uma apresentação do grupo CerimoniArt. Na sexta-feira (20), o Festival de Dança será o destaque, com início às 19h00.

O evento será encerrado no sábado (21), às 14h00, com a comemoração dos 32 anos do Museu Histórico de Siqueira Campos, que incluirá apresentações do Palhaço Salsicha, da Escola de Circo e da Banda Municipal, além da premiação do Concurso de Arte "Esse é Meu Museu".

O evento será realizado na Casa da Cultura de Siqueira Campos, localizada na Avenida Vereadora Evanir Aparecida da Silva Draghi, 1871, Bairro Boa Vista.