Inscrições abertas para o passeio ciclístico no Refúgio Biológico Bela Vista

Neste sábado, dia 14 de setembro, o Refúgio Biológico Bela Vista, em Foz do Iguaçu, abrirá suas portas para um passeio ciclístico por trechos que não são acessados com frequência pelo público em geral.

As inscrições são gratuitas e limitadas a até mil participantes. Inscreva-se até o dia 30 de setembro pelo link www.sympla.com.br/event__2617206.

A idade mínima para participar será de 12 anos e serão disponibilizados dois percursos – um de 25 km, para os mais experientes, e outro de 10 km, para os que querem apenas fazer um passeio rápido. A largada será às 8h. Os participantes ganharão camisetas comemorativas.

Esse é o segundo passeio para celebrar aos 40 anos das áreas protegidas e 50 anos da Binacional. O primeiro aconteceu no último sábado (31), no Refúgio de Santa Helena, e o terceiro será no Refúgio Maracaju, no Mato Grosso do Sul, em outubro.

O Refúgio

O Refúgio Bela Vista é um importante espaço turístico, de educação e de conservação de Foz do Iguaçu, reconhecido pela Unesco como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. É uma das principais vitrines das ações socioambientais de Itaipu, recebendo mais de 30 mil visitantes por ano, entre turistas, cientistas, acadêmicos, técnicos e amantes da natureza em geral.

O local tornou-se, ao longo destes 40 anos, uma referência em restauração de florestas e em produção de mudas de árvores da Mata Atlântica para projetos de restauração de áreas degradadas, com a produção de mais de 350 mil mudas por ano, de mais de 100 espécies diferentes, e que são destinadas gratuitamente. Os animais também são destaque no RBV, que tem ações de conservação de espécies nativas do Brasil ameaçadas de extinção, como a onça-pintada, a harpia e a anta, reconhecidas mundialmente.