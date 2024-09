Itaipu assina Pacto pela Realização de Eleições Pacíficas

Nessa quinta-feira (05), em Foz do Iguaçu, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, assinou o termo de adesão ao “Pacto pela Realização de Eleições Pacíficas”, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). A iniciativa visa garantir que as eleições de 2024 ocorram de forma segura, igualitária, inclusiva e livre de assédio eleitoral, desinformação e discurso de ódio.

“O TRE-PR tomou uma iniciativa inédita, extremamente necessária para o Brasil que vivemos hoje. Nós estamos num momento de conflagração na disputa das ideias e o período das eleições vira um período de guerra. Por isso, trabalhar essa questão de uma eleição em que prevaleça a paz, o respeito às divergências e que incentive a participação de todas e todos no processo eleitoral e com respeito ao próximo, é extremamente importante”, afirmou Verri.

O Presidente do TRE-PR destacou que essa campanha deverá ser mantida nas próximas eleições. “A cultura da paz tem que ser estabelecida no processo eleitoral brasileiro, porque todo cidadão e toda cidadã quer uma eleição pacífica”, afirmou Bengtsson.

Para ele, as fake news são um dos grandes desafios a serem enfrentados. “É necessário que o cidadão e a cidadã paranaenses se informem das notícias que estão chegando e só compartilhem aquelas que são verdadeiras”, completou.

Para o diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando Delazari, a campanha do TRE-PR também é importante para estabelecer um movimento inclusivo nas eleições. “Nós estamos vivendo um momento também de transformações, de reconhecimento de minorias, de reconhecimento das diferenças que existem entre as pessoas, e acho que a paz faz parte desse conjunto de ações que a Itaipu vem tomando desde que nós assumimos essa gestão”, relatou Delazari.

A adesão da Itaipu ao pacto reforça a imagem da empresa como uma organização comprometida com questões cívicas e democráticas que impactam profundamente a sociedade. A Binacional irá contribuir com a produção de material audiovisual e campanhas de conscientização.

A participação da Itaipu na promoção de um ambiente eleitoral pacífico e seguro alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente o ODS 16, que visa promover sociedades pacíficas e inclusivas.

Inclusão

O servidor do TRE-PR Diogo Fraga Ferreira, que trabalha na assessoria de Inovação e Acessibilidade do órgão, está à frente do projeto de inclusão de mesários com deficiência. “Por ter uma deficiência visual, pude contribuir com o Tribunal em como viabilizar a participação das pessoas com deficiências no processo eleitoral, como mesários”, explicou Ferreira.

Até o momento, 1.500 pessoas com deficiência se inscreveram como mesários e algumas já passaram por treinamento.

Através do Pacto pela Realização de Eleições Pacíficas, serão implementadas ações para prevenir e combater fraudes nas cotas de gênero e o assédio eleitoral. Além disso, haverá capacitação de órgãos públicos e privados e orientações para partidos políticos e sindicatos de trabalhadores. Medidas educativas e de conscientização para o eleitorado também serão promovidas, como a Central de Combate à Desinformação do TRE-PR, “Gralha Confere”.

O compromisso com o pacto já foi ratificado por veículos de comunicação (Band, RIC e rádio CBN), universidades como PUCPR, UFPR, UEPG e UEL, partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná e outros órgãos públicos.