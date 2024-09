Conselho Tutelar encontra criança que estava desaparecida no Norte Pioneiro

Uma criança de dez anos deu um susto em seus familiares após passar algumas horas desaparecida. Felizmente, ela foi encontrada bem. O caso foi registrado nesta quarta-feira (04) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, uma mulher de 58 anos compareceu a sede da 2ª Companhia da PM e passou a relatar que seu neto, um menino de dez anos, havia desaparecido. Segundo as informações da mulher, a criança saiu de casa por volta das 11h30 dizendo que iria até o serviço de seu avô, mas até as 21h30 não havia voltado.

Continua após a publicidade

Após colher informações sobre as características e vestimentas do menino, os policiais realizaram buscas nos locais onde o menor poderia estar e em outros pontos da cidade, mas o menor não foi encontrado.

Algumas horas depois, foi relatado que a equipe do Conselho Tutelar havia encontrado o menino e que o mesmo estava bem.