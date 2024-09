Itaipu assina Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Estatais

A Itaipu Binacional participou, nessa quarta-feira (4), em Brasília (DF) do lançamento do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais. Proposto pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o documento foi assinado por mais de 30 empresas estatais federais e propõe o estabelecimento de mecanismos de cooperação para o aprimoramento de políticas públicas relacionadas ao tema e de estratégias que promovam a diversidade nas estatais.

O diretor jurídico, Luiz Fernando Delazari, representou a Itaipu no evento. A empresa foi a primeira a receber o certificado de assinatura. Mesmo não sendo uma estatal, mas uma entidade binacional regida pelo Tratado assinado entre os governos brasileiro e paraguaio, a instituição fez questão de participar e reforçar o seu comprometimento com a causa.

Delazari descreveu a assinatura como um momento histórico para o país, por conta do engajamento de várias empresas públicas e ministérios para aprimorar políticas afirmativas fundamentais para a sociedade. “A Itaipu já vive esse momento desde o início da nossa gestão, com políticas afirmativas, grupos de estudos, mudanças institucionais que vão refletir, a médio prazo, numa melhoria da equidade, da igualdade, da diversidade e, obviamente, na produção do nosso principal produto, que é a energia”, afirmou.

Delazari recebe o Certificado de adesão. Foto: Nelson Mendes/Petrobras

Para a ministra da Gestão, Esther Dweck, a assinatura do pacto entre as estatais deve alavancar o compartilhamento de estratégias que promovam políticas públicas relacionadas ao tema entre as empresas. “As estatais geram mais de 400 mil empregos diretos e certamente são uma força indutora de boas práticas no mercado. E esse pacto está totalmente alinhado à missão do MGI de construir um Estado realmente inclusivo”, avaliou.

O lançamento do pacto contou ainda com a participação do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida; da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco; da ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara; do ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho; além de presidentes e representantes das estatais federais e outras autoridades.

Com o pacto firmado, as estatais signatárias comprometem-se a formar um espaço de troca de experiências sobre boas práticas de equidade e inclusão, além de realizar ações conjuntas, com eventual otimização de custos, para o aumento da visibilidade do tema na sociedade e no meio empresarial.

A Itaipu Binacional já vem adotando iniciativas internas de inclusão, igualdade e equidade. Entre elas estão a divulgação e convite para participações em eventos relacionados aos temas; a criação do Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão da margem esquerda (brasileira), além de outras ações.

Este ano, a Assessoria de Responsabilidade Social promoveu uma conscientização sobre as questões de desigualdade de gênero no Dia Internacional da Igualdade Feminina (26 de agosto). Em junho, mais de 300 empregados participaram de uma palestra com a empresária e escritora Luana Génot sobre “Como promover a Igualdade Racial no Ambiente de Trabalho”.