Operação policial prende três em Santo Antônio da Platina

Na manhã desta quarta-feira (04/09), a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, cumpriu mandados de prisão na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná. A operação contou com a participação de delegados, agentes da Polícia Civil, além de policiais da Agência de Inteligência e da Rotam.

Um homem de 27 anos foi preso em sua residência, na Vila Ribeiro, por condenação pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Em outro ponto da mesma vila, um homem de 61 anos foi detido em um bar, também por condenação relacionada ao tráfico de drogas.

Na sequência, um terceiro homem, de 37 anos, foi preso em uma residência no bairro Aparecidinho III por uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 3.320,00. Todos os detidos foram encaminhados à Cadeia Pública de Andirá, onde ficarão à disposição da Justiça.