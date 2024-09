Mulher é presa após agredir a namorada

Na madrugada de terça-feira (03), por volta das 3h30, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na rodovia BR-369, em Bandeirantes. No local, os policiais encontraram uma equipe dos bombeiros prestando atendimento a uma mulher de 31 anos. A vítima relatou que estava retornando de Andirá para Bandeirantes com sua namorada, de 33 anos, quando as duas tiveram uma discussão, resultando em agressões físicas.

Segundo o relato, a agressora desferiu golpes que causaram lesões à vítima, que foi encaminhada para o hospital e permaneceu sob observação para investigar possíveis traumas. Diante da situação, a Polícia Militar deu voz de prisão à suspeita, que foi encaminhada ao plantão da Polícia Civil para os procedimentos legais.

O veículo em que as duas estavam foi encontrado estacionado na rodovia BR-369, nas proximidades do quilômetro 51, sem combustível. A concessionária responsável pela via foi acionada para realizar a remoção do carro.