Homem encontra amigo morto em residência de Quatiguá

Um homem foi encontrado morto em uma residência situada ao município de Quatiguá, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (04).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de achado de cadáver registrada em uma residência situada a Rua Nair Bueno, bairro Pôr do Sol. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com um homem já sem vida. A vítima foi identificada como Antônio Cândido dos Santos. Um amigo do homem contou aos policiais que foi até a residência e, ao chegar na casa, se deparou com Antônio enforcado.

Diante da situação, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar início às investigações e recolher o corpo da vítima.

O caso deve ser investigado.