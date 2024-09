Itaipu promove seminário sobre a cadeia produtiva de plantas medicinais no Paraná

Seminário Regional – Cadeia Produtiva de Plantas Medicinais no Estado do Paraná. Foto: Divulgação

A Itaipu Binacional promoveu, nos dias 29 e 30 de agosto, em Santa Maria do Oeste (PR), o Seminário Regional – Cadeia Produtiva de Plantas Medicinais no Estado do Paraná. Organizado pela Sustentec Produtores Associados, o evento reuniu representantes do Ministério do Desenvolvimento Sustentável e do Ministério da Saúde, além de lideranças de associações e cooperativas da agricultura familiar, para debater estratégias e alinhar ações visando a consolidação da cadeia produtiva de plantas medicinais no Estado.

Participaram do encontro a superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Paraná, Leila Klenk; o superintendente do Ministério da Saúde no Paraná, Luiz Armando Erthal; gestores municipais e representantes de instituições como a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes). Marcos Carvalho, da Divisão de Ação Ambiental, representou a Itaipu.

No primeiro dia, após a recepção e a composição da mesa de abertura, foram realizadas mesas redondas focadas nas oportunidades das políticas socioambientais para produtos da biodiversidade e nos desafios da implementação de políticas municipais para a aquisição de plantas medicinais pelo SUS. Os debates destacaram a importância da criação de políticas públicas e instrumentos específicos para apoiar a agricultura familiar no setor de plantas medicinais.

A programação da tarde incluiu a apresentação do “Projeto Plantas Medicinais: Territorialização da Política Nacional”, liderado por Euclides Lara Cardozo Junior, presidente da Sustentec. Em seguida, Marcos Carvalho falou sobre o programa Itaipu Mais que Energia, enfatizando as ações de sustentabilidade promovidas pela empresa.

No segundo dia, as discussões abordaram temas como desafios tecnológicos na colheita e processamento de plantas medicinais, oportunidades de acesso a mercados institucionais e internacionais e a importância do cooperativismo e do associativismo na agricultura familiar também foram temas de palestras.