GT Itaipu Saúde levará rodas de conversa do Setembro Amarelo a escolas do Brasil, Paraguai e Argentina

O auditório da Polícia Federal, em Foz do Iguaçu, recebeu, na manhã de segunda-feira (2), a abertura da campanha trinacional “Setembro Amarelo – Falar é a melhor solução”, promovida pelo GT Itaipu Saúde, Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), Itaipu Binacional, Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu e Ministérios da Saúde do Brasil, Paraguai e Argentina. Cerca de 200 pessoas participaram do evento.

Neste ano, estão previstas diversas rodas de conversa em escolas do Brasil, Paraguai e Argentina, além de instituições militares iguaçuenses. Também está previsto um evento no “Dia D”, no Marco das Três Fronteiras, e a implantação e distribuição do Protocolo Trinacional de Orientações para Acolhimento a Pessoa com Pensamento Suicida.

“Setembro Amarelo” é o nome dado à campanha de conscientização e prevenção do suicídio e lembra o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. O Brasil é o oitavo país no mundo em número de suicídios. Na Argentina, os casos representam 24,6% das mortes por causas externas.

Para buscar a sensibilização quanto ao tema e a detecção precoce de sinais de alerta, a Comissão Técnica 4 do GT Itaipu Saúde, que tem como foco a saúde mental, propôs a realização de ações coordenadas nos três países. Esta é a segunda edição do evento, que realizou mais de 180 rodas de conversa em 2023. O lançamento será feito também em Hernandarias, no Paraguai, e em Puerto Iguaçu, na Argentina.

Kleber Vanolli, coordenador do GT Itaipu Saúde. Foto: Assessoria HMCC

“O GT Itaipu Saúde se alegra em participar deste momento de prevenção”, destacou o gerente de Responsabilidade Social da Itaipu Binacional e coordenador suplente do GT, Kleber Vanolli. “Estamos preocupados com a saúde mental e trabalharemos em conjunto para que este seja um assunto de discussão permanente. A Itaipu é uma parceira neste processo”, completou.

Ações

Uma das principais ações é a promoção de conversas nos colégios, que buscam divulgar a rede de atenção psicossocial, fortalecer a relação com as escolas e identificar pessoas com sinais de risco para o suicídio. Também será realizada uma capacitação com professores e equipes pedagógicas quanto à detecção precoce de sinais de alerta. Alunos de escolas e faculdades dos três países ainda receberão um formulário de pesquisa sobre saúde mental.

Uma segunda ação é uma palestra com equipes militares de Foz do Iguaçu – Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Depen, penitenciárias e Guarda Municipal –, para abordar as mesmas questões, também está prevista.

Durante o mês, também será entregue o Protocolo Trinacional de Orientações para Acolhimento a Pessoa com Pensamento Suicida, manual destinado à população e, principalmente, profissionais dos três países, com informações que norteiam o atendimento a estas pessoas.

Segundo o enfermeiro e diretor de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, Antonio Santana, esse tipo de atividade “prepara as redes de atendimento para receber pacientes com ideação ou que tentaram o suicídio”, explicou.

Diretor de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, Antonio Santana. Foto: Assessoria HMCC

As ações da campanha “Falar é a melhor solução” seguirão até o dia 30 de setembro, quando ocorrerá o encerramento das atividades, no Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu Binacional.