Família de Wenceslau Braz pede ajuda após ter casa totalmente destruída por incêndio

Na manhã do último sábado (31), um incêndio devastador consumiu completamente a residência do senhor Claudinei de Abreu, de 46 anos, e seu filho Rian Felipe, de 23 anos, na Vila Anjo da Guarda, em Wenceslau Braz. O fogo começou por volta das 08h30 e, segundo relatos de familiares, foi causado por um curto-circuito.

Na hora do incêndio, Claudinei estava sentado na frente da casa, enquanto Rian não estava presente. Apesar de não terem se ferido, a família enfrentou uma perda total dos bens materiais.

"Roupas, alimentos, móveis, tudo foi destruído no incêndio e agora eles não têm mais nada". Foto: Divulgação

A situação é crítica para pai e filho, que agora enfrentam a dura realidade de recomeçar do nada. “O fogo destruiu tudo o que tinha dentro da casa. Roupas, alimentos, móveis, tudo foi destruído no incêndio e agora eles não têm mais nada. Só saíram com a roupa do corpo”, relata Thais Silva, enteada de Claudinei e irmã de Rian.

Além disso, a residência foi completamente destruída e não poderá ser reaproveitada. “Todas as paredes da casa racharam e a casa toda foi consumida pelo fogo. Por isso, eles vão ter que reconstruir a casa inteira, deixando apenas o alicerce da casa. Todo o resto, terá que ser construído novamente”, acrescenta Thais.

Família terá que reconstruir a casa novamente. Foto: Divulgação

Com isso, a família começou a arrecadar algumas doações para ajudar Claudinei e Rian. “Como eles perderam tudo que tinham, começamos a divulgar a situação e pedir ajuda para as pessoas. Creio que em breve Deus vai ajudar eles e tudo vai ficar bem”, comenta Thais.

Os interessados em ajudar podem fazer doações financeiras através da chave PIX 091.534.749-02 ou entregar roupas, alimentos, cobertores, móveis e outros itens essenciais para ajudar a família. Para mais informações sobre a ajuda, entre em contato com a enteada de Claudinei, Thais Silva pelo telefone (43) 999700591.

A solidariedade da comunidade é fundamental para ajudar Claudinei e Rian a enfrentar este momento difícil e recomeçar suas vidas. Sua contribuição pode fazer uma grande diferença na recuperação desta família.