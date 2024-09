Itaipu vai patrocinar capacitações para a rede de atendimento a mulheres em situação de violência no Paraná

Detalhes do Acordo foram discutidos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em Curitiba. Foto: Divulgação

A Itaipu Binacional e a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Paraná (Cevid) firmaram um Acordo de Cooperação Técnica que vai permitir a elaboração de convênios de capacitação para toda a rede de apoio e atendimento a mulheres em situação de violência e para facilitadores que trabalharão diretamente com agressores.

Continua após a publicidade

Detalhes do Acordo foram discutidos na última quinta-feira (29), no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em Curitiba (PR), em reunião entre o diretor jurídico da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Delazari, e a coordenadora do Cevid, desembargadora Ana Lúcia Lourenço.

Continua após a publicidade

Firmado no dia 13 de agosto, o Acordo de Cooperação Técnica visa a divulgação, consolidação e implementação de instrumentos previstos na Lei Maria da Penha, e o desenvolvimento de ações de enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher.

A atual gestão da Itaipu tem investido em diversas ações para prevenir, combater e enfrentar todas as formas de violência, como a criação do Grupo Interno de Estudo de Combate aos Assédios e Discriminações, a implementação e o fortalecimento do Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão, bem como a gama de políticas públicas apoiadas pela Responsabilidade Social.

Para o diretor, “o tema converge com a postura da empresa, que busca implementar com ações uma nova cultura de proteção e segurança da mulher. Inclusive, recentemente, aderimos à Campanha Feminicídio Zero”.

Além do diretor, estiveram presentes na reunião a advogada Ana Paula Zanatta, da Itaipu Binacional; o vice-coordenador da Cevid, juiz Marcos Antônio da Cunha Araújo, e a supervisora da Cevid Bruna Caroline Monteiro Rosa.