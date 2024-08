Grávida é encontrada morta ao lado de criança de três anos

Na manhã da última quarta-feira (28), uma tragédia abalou a cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Renata dos Santos Lourenço, de 26 anos, grávida de seis meses, foi brutalmente assassinada a facadas em sua própria casa, na Vila Coronel Cláudio.

Por volta das 08h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que estava no local prestando os primeiros socorros. No entanto, a médica responsável constatou o óbito da vítima assim que chegou à cena.

De acordo com informações divulgadas pela PM, a mulher apresentava ferimentos brutais causados por uma arma branca. A gestante havia sido atingida por diversas facadas na região do pescoço e do tórax, na frente de sua filha, de apenas três anos de idade.

Conforme explica a PM, o principal suspeito do crime é o marido de Renata, Jhonatan Cardoso da Silva, de 27 anos, que está sendo procurado pela polícia. De acordo com o delegado Luiz Gustavo Timossi, Jhonatan já tinha passagens pela polícia, incluindo crimes de homicídio e tráfico de drogas. As atividades ilícitas de Jhonatan e frequentes discussões motivadas por ciúmes teriam sido as causas de conflitos no relacionamento do casal, que já durava cerca de cinco anos.