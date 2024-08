Homem é morto com tiro na cabeça e duas crianças também são atingidas no Paraná

Um homem morreu e duas crianças ficaram feridas após serem atingidos por disparos de arma de fogo. A situação foi registrada na tarde da quarta-feira (28) no município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 15h30 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo com três vítimas registrada na Rua Ana Dezone, no bairro Neves. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado averiguar a situação.

No local, testemunhas relataram que dois suspeitos invadiram um terreno portando armas de fogo e efetuaram diversos disparos contra um homem. Além disso, os tiros acabaram atingido duas crianças que estavam próximas.

Uma das crianças foi atingida com um tiro na região do ombro e a outra com um disparo na mão. Elas foram socorridas pelas equipes do SIATE e SAMU sendo encaminhadas ao hospital para receber atendimento médico. O homem também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Criminalística e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência ao atendimento a ocorrência.

O crime deve ser investigado.