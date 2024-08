Acidente em Bandeirantes deixa idosos e homem feridos

Na tarde da última terça-feira (27), um grave acidente de trânsito ocorrido na rodovia PR-436, no município de Bandeirantes, resultou em três pessoas feridas, entre elas dois idosos. O incidente foi registrado por volta das 15h55, no quilômetro 101+800 metros da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente envolveu dois veículos: um VW/Gol CLI, com placas de Bandeirantes, e um GM/Celta, com placas de São Sebastião da Amoreira. O VW/Gol, conduzido por um idoso de 81 anos, estava trafegando por uma estrada vicinal e, ao acessar a rodovia PR-436, colidiu com o GM/Celta, que seguia no sentido Bandeirantes-Itambaracá. No Gol, além do condutor, estava uma passageira de 79 anos.

O impacto da colisão deixou os três ocupantes dos veículos feridos. Todos foram prontamente socorridos e encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes para receber atendimento médico. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

As autoridades ainda estão apurando as circunstâncias do acidente para esclarecer as causas e responsabilidades.