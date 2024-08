Itaipu amplia conhecimento em agroecologia para produtores da região Oeste

A Itaipu Binacional levou cerca de 200 agricultores de municípios do Oeste do Paraná para visitar a Vitrine Agroecológica (Vital), apresentada pela primeira vez na edição de inverno do Show Rural Coopavel. O evento ocorre de 27 a 29 de agosto, em Cascavel, com entrada gratuita.

O atendimento aos agricultores aconteceu na quarta-feira (28) e foi realizado por profissionais da Itaipu, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e da Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento do Agronegócio (Fapeagro). As três instituições, parceiras do projeto Vitórias, foram responsáveis pela organização da vitrine agroecológica.

Para garantir a presença dos agricultores, a Itaipu disponibilizou ônibus partindo de Foz do Iguaçu, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon e Laranjeiras do Sul, com destino ao parque do evento em Cascavel. A estratégia possibilitou que produtores de várias regiões pudessem participar das atividades e conhecer as tecnologias disponíveis em agroecologia.

A vitrine, que ocupa uma área de 4 mil metros quadrados, apresenta 200 espécies de plantas e 40 tecnologias voltadas para a agricultura sustentável. Nesta edição, estão em destaque cultivos de inverno, como aveia, triticale, aveia preta e mucuná, entre outros.

Durante a visita, os participantes acompanharam demonstrações práticas, visitaram áreas de cultivo e trocaram experiências. Cada bateria técnica abordou temas como sistema de plantio direto para hortaliças, cultivo protegido, grãos sustentáveis, sistema de pecuária sustentável, sistema agroflorestal e mandala de plantas alimentícias não convencionais e plantas aromáticas.

As atividades foram planejadas para atender às demandas dos agricultores e apoiá-los na adoção de práticas mais sustentáveis, explorando diferentes abordagens para criar sistemas de produção mais eficientes e ecológicos. Os visitantes também tiveram a oportunidade de conhecer outras iniciativas, como a maquete de produção e certificação orgânica, plantas bioativas e bioconstruções.

A logística de transporte organizada pela Itaipu Binacional facilitou o acesso dos agricultores ao evento e ao conhecimento de novas tecnologias.

"Foi uma oportunidade para que muitos produtores pudessem ver de perto as inovações que podem impactar suas produções", afirmou Wilson Zonin, superintendente de Meio Ambiente da Itaipu, presente no evento.

“A Itaipu reafirma seu compromisso com a promoção de práticas agrícolas inovadoras e sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento rural e a preservação ambiental na região”, destacou o diretor de Coordenação, Carlos Carboni. “Essa é a essência de levar mais que energia à comunidade”.

A dona de casa Maria Gobbato visitou a Vitrine Agroecológica com o objetivo de levar novos aprendizados para casa e compartilhar as novidades com vizinhos e amigos. “Meu quintal é uma farmácia viva, uma agrofloresta”, contou. “Repasso as novidades, mudas, chazinhos, ensino receitas e faço xaropes. Tudo que aprendi na Pastoral da Criança e com a Itaipu”, completou.

Guiomar Neves, produtora rural de Vera Cruz do Oeste, participou da atividade organizada pela Itaipu e destacou a variedade de plantas medicinais que pôde observar na vitrine e que já utiliza em sua propriedade. “Pude ver o que há de diferente e implantar lá [na minha propriedade]. Agora é só colocar em prática”, afirmou.