Itaipu participa de evento preparatório para reunião ministerial sobre transições energéticas do G20

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, defendeu o papel da Binacional no protagonismo do Brasil na área da transição energética. Enio participou de um painel no “Diálogo G20 – Transições Energéticas”, nesta quarta-feira (28), em Brasília (DF). O encontro é preparatório para a reunião ministerial do GT de Transições Energéticas do G20 que será realizada em outubro, em Foz do Iguaçu (PR), com apoio da Itaipu.

O ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, também participou da abertura do painel “O Brasil na liderança da transição energética”. O encontro foi organizado pelo próprio MME, com o apoio do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Itaipu Binacional.

Alexandre Silveira fala sobre a importância do fortalecimento da indústria. Foto: Divulgação/ Lucas V. de Araújo

Silveira comentou sobre a importância do fortalecimento da indústria verde para o desenvolvimento sustentável e para a geração de emprego e renda. “Nosso objetivo é engajar a sociedade brasileira nas discussões sobre transição energética”, comentou o ministro, destacando a Política Nacional de Transição Energética lançada nesta semana, pelo presidente Lula.

Para Enio Verri, este é o maior momento do debate mundial sobre a transição energética e o Brasil, como presidente do G20, deve motivar este debate não só entre os países do grupo, mas em todo o mundo. “Para nós, da Itaipu, é uma honra participar desse debate porque a história da Itaipu é a história da transição energética”, afirmou.

Segundo o diretor, além de produzir energia de qualidade, limpa e barata, Itaipu tem olhar para o meio ambiente e para as políticas sociais. Ele citou as várias iniciativas da empresa no apoio do desenvolvimento de tecnologias como o hidrogênio verde, o petróleo sintético, o biogás e o biometano, além da possibilidade de produzir energia fotovoltaica no reservatório de Itaipu. “Nós temos o compromisso, dado pelo presidente Lula, de avançar em todas essas áreas.”

Além de Enio Verri e Alexandre Silveira, participaram da abertura do painel a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa. Outros painéis com vários convidados aconteceram ao longo do evento.

G20 no Brasil

O “Diálogo G20 – Transições Energéticas” faz parte de uma série de encontros preparatórios para a Reunião Ministerial do GT de Transições Energéticas do G20, que será realizada em Foz do Iguaçu (PR), em outubro. Além da capital federal, os seminários regionais do “Diálogo G20 – Transições Energéticas” também foram realizados no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

O objetivo é engajar a sociedade brasileira no debate de três temas prioritários para o País, em relação à transição energética: acesso ao financiamento para a transição energética, a dimensão social da transição energética e a importância de uma abordagem integrada para os combustíveis sustentáveis.