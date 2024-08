Homem tenta separar briga de casal e leva facada

No domingo (25), a Polícia Militar de Bandeirantes foi chamada ao Hospital Municipal após um homem de 46 anos dar entrada com um ferimento de arma branca no antebraço esquerdo. Segundo a vítima, o incidente ocorreu em um bar na Avenida Benedito Leite de Negreiros, onde ele tentou intervir em uma discussão entre um casal.

Durante a tentativa de apartar a briga, o homem foi atingido por uma facada desferida pelo indivíduo envolvido na discussão. A vítima afirmou não conhecer o casal.

Após receber atendimento médico, a vítima foi orientada pela polícia sobre os procedimentos legais. A equipe policial realizou diligências na tentativa de localizar o autor do ataque, mas o bar onde o incidente ocorreu estava fechado, e o suspeito não foi encontrado. As investigações seguem em andamento.