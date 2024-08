Documentário que celebra os 50 anos da Itaipu será exibido em cinema de Curitiba

Os quatro primeiros episódios da série documental Itaipu Binacional – 50 anos de história serão exibidos gratuitamente para a população de Curitiba nesta quinta (29) e sexta-feira (30), no Cinemark do Shopping Mueller (Av. Cândido de Abreu, 127). As sessões serão às 19h e às 21h.

O documentário é aberto a toda a população, sem restrição de faixa etária. Os ingressos deverão ser retirados nos dias das sessões, próximo ao horário da exibição, com a equipe identificada.

Serão exibidos os episódios "Antes da Explosão", "Estamos Chegando", "Faça-se a Luz" e "Arca de Noé". Cada episódio tem pouco mais de 15 minutos de duração, e todos trazem muitas surpresas, histórias e imagens incríveis.

Em "Antes da Explosão", conhecemos um pouco do contexto em que a Itaipu começou a ser construída, e como era Foz do Iguaçu antes da grande obra. "Estamos Chegando" é uma verdadeira homenagem aos barrageiros.

A produção de energia e a construção das primeiras máquinas é o tema de "Faça-se a luz", e o último episódio fala dos cuidados com a natureza, em especial a operação Mymba-Kuera.