Itaipu vai aderir ao Pacto pela Realização de Eleições Pacíficas do TRE-PR

O diretor jurídico da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Delazari, recebeu nessa quinta-feira (15) o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, e o juiz eleitoral da 46ª Zona Eleitoral - Foz do Iguaçu, José Rodrigo Sade, no Centro Executivo da Itaipu.

Na ocasião, a Binacional foi convidada a aderir ao “Pacto pela Realização de Eleições Pacíficas”, que tem como objetivo garantir que as Eleições 2024 transcorram de forma segura, igualitária, inclusiva, livre de assédio eleitoral, de desinformação e de discurso de ódio.

O diretor elogiou a iniciativa e garantiu que Itaipu será signatária. “A Itaipu defende a democracia e a estabilidade política, e vamos corroborar toda e qualquer iniciativa nesse sentido, sempre garantindo aos brasileiros o exercício do voto”, afirmou Delazari.

Segundo o desembargador Bengtsoon, o Pacto faz parte da campanha “Eleições 2024 no Caminho da Paz”, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de se promover um pleito tranquilo e seguro para todas as pessoas, sem desinformação e violência, que respeite as cotas de gênero e a legislação eleitoral. “Não vemos sentido em ter eleições em que famílias acabam se desunindo, amizades são desfeitas e, em casos extremos, com violência física”, declarou.

Por meio do Pacto pela Realização de Eleições Pacíficas, serão realizadas ações de prevenção e combate às fraudes nas cotas de gênero e ao assédio eleitoral, orientações às siglas partidárias, capacitação de órgãos públicos e privados e de sindicatos de trabalhadores sobre os temas e medidas para educar e conscientizar o eleitorado, como a Central de Combate à Desinformação do TRE-PR, Gralha Confere.

Já aderiram ao Pacto a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná, veículos de imprensa como Band, RIC e rádio CBN, universidades como a PUCPR, UFPR, UEPG e UEL, partidos políticos e órgãos públicos. Confira a lista completa no link (https://www.tre-pr.jus.br/eleicoes/eleicoes-2024/eleicoes-2024-no-caminho-da-paz).