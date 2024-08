Técnicos visitam Jacarezinho para oferecer consultoria do programa Itaipu Mais que Energia

Técnicos da Itaipu estiveram em Jacarezinho (PR) na quarta-feira (21) para realizar uma visita técnica e oferecer consultoria para as obras de infraestrutura contempladas pelo programa Itaipu Mais que Energia. O aporte de R$ 2.854.580,00 já foi depositado pela Itaipu Binacional e aguarda liberação da Caixa Econômica Federal, que pediu ao município alguns ajustes nos projetos.

As obras previstas incluem a construção de um biodigestor de pequeno porte para resíduos orgânicos e sistema de geração fotovoltaica na Escola Municipal Ismênia de Lima Peixoto, pavimentação da estrada rural na comunidade Água Feia e revitalização da praça do Jardim São Luiz.

Segundo o diretor de Coordenação da Binacional, Carlos Carboni, a empresa tem prestado ajuda desde a fase de apresentação das propostas, que começou no ano passado. "Nossos técnicos têm prestado total apoio aos municípios e estamos à disposição para auxiliar em tudo que for necessário, garantindo que as Prefeituras cumpram todas as exigências dos projetos e acessem os recursos do programa, que já estão disponíveis", afirmou.

A secretária de obras de Jacarezinho, Suellen Maria Rosetto Moraes, conversou com os técnicos da Itaipu acerca dos prazos e adequações dos projetos exigidos pela Caixa Econômica. “Dez dias é um prazo suficiente para concluirmos as correções, enviar [para a Caixa], obter a aprovação e, em seguida, inserir no sistema”, afirmou a secretária. Essa adequação é condição para liberação da verba.

O colégio Ismênia de Lima Peixoto já é exemplo em sustentabilidade ao adotar programa de redução de resíduos orgânicos e agora irá contar com mais ferramentas para gerar sua própria energia: placas fotovoltaicas e um biodigestor.

“A Escola Ismênia está recebendo de braços abertos o projeto da Itaipu, que é muito importante para nossos alunos, para a escola e comunidade em geral. Agradecemos a parceria de sempre, pois nossas escolas são carentes dessas colaborações que vão trazer benefícios em termos de energia, economia e meio ambiente”, afirmou a secretária de Educação do município, Carla Luciana Aparecida Andrade.

A praça do Jardim São Luiz será revitalizada com substituição da calçada por paver, instalação de rampas de acessibilidade, ornamentação e melhorias na iluminação. “Minha casa é bem ao lado, a cinco metros da praça. Vou ficar de olho no projeto porque quando a praça estiver pronta quero trazer meus netinhos”, contou a moradora Aparecida Ismeria de Oliveira.

A engenheira ambiental Stephanie Fonseca é responsável pelo mapeamento e identificação das mais de 20 nascentes do município e participou de uma campanha para os moradores sobre os benefícios de sua preservação. “É um projeto de baixo custo, não exige grande mão de obra. Hoje temos enfrentado muitas crises como a falta de água. A situação vai piorar porque estamos sempre degradando e poluindo o meio ambiente. Proteger a nascente garante a disponibilidade de água. Por isso, ações que ajudam, nem que seja um pouquinho, já são de grande importância”, completou.

Outra obra aguardada pelos moradores está localizada na área rural de Jacarezinho. Trata-se da pavimentação da estrada rural na comunidade Água Feia, que liga produtores de 12 granjas da comunidade, além de ser caminho para o Orto Florestal. “Temos uma linha turística que atrai jipeiros, ciclistas e muitas pessoas. No entanto, nós, moradores da estrada da Água Feia, enfrentamos um problema grave com a poeira, que afeta nossa saúde e a das crianças. Esse asfalto é um sonho de gerações”, contou o produtor rural Carlos Eduardo Sauerzapf de Souza.

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, 3 bilhões de MWh. Em 2023, foi responsável por cerca de 10% do suprimento de eletricidade do Brasil e 88% do Paraguai.