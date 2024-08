Florada de Ipês na Faixa de Proteção do Reservatório de Itaipu evidencia cortina florestal

Durante a florada, as árvores perdem suas folhas, característico das florestas estacionais semideciduais presentes na região oeste do Paraná, fazendo com que as flores se destaquem ainda mais. Foto Divulgação

Entre os anos de 1979 e 1981, a Itaipu plantou uma linha de árvores em todo o reservatório para tornar visível a divisa das áreas desapropriadas. Esta linha de árvores foi chamada de cortina florestal e constituiu a primeira fase do reflorestamento da borda do reservatório, com o plantio de 1,3 milhão de mudas de 49 espécies diferentes de árvores da Mata Atlântica, dentre elas o ipê.

Com o tempo a cortina florestal incorporou-se à vegetação protetiva do reservatório, restando ainda alguns trechos onde é possível visualizá-la, como nas fotos tiradas por Lucas Tres, da Divisão de Áreas Protegidas, em 22 de agosto de 2024, no distrito de Bom Jardim, em Marechal Cândido Rondon.

A florada dos ipês é um espetáculo da natureza que encanta todos os anos, geralmente entre os meses de agosto e setembro. Nesses períodos, as árvores se transformam, cobrindo-se de flores. Os ipês, nativos da América do Sul, são conhecidos não apenas por sua beleza, mas também por sua resistência e adaptação ao clima tropical.

Durante a florada, as árvores perdem suas folhas, característico das florestas estacionais semideciduais presentes na região oeste do Paraná, fazendo com que as flores se destaquem ainda mais.

É um momento de celebração e renovação, simbolizando a força da natureza, a passagem do tempo e a relação de respeito entre as propriedades lindeiras e a faixa de proteção do Lago de Itaipu, esforço mantido pela equipe técnica da Divisão de Áreas Protegidas ao longo dos 40 anos de reservas e refúgios da Itaipu Binacional.